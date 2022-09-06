Karı-koca sahte içkiden zehirlendi

DHA'nın haberine göre, İskenderun´da yaşayan Celal ve Gülseren D. çifti, önceki gün içki içti. Çift, daha sonra fenalaşınca yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gülseren D.

Fotoğraf: DHA

Celal D.'nin cenazesi İskenderun'da toprağa verilirken, babasını kaybeden ve annesinin yoğun bakımda iyileşmesini bekleyen Derya A. sahte içki üretenlere tepki göstererek, "Bizim acımız büyük, burada annemizin kendine gelmesi için dua ediyoruz. Herkes dikkat etsin. Bizim canımız yandı, yanmaya devam ediyor. Yetkililer de bu konuda gerekeni yapsın istiyoruz" dedi.

HATAY VALİLİĞİ: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hatay Valiliği ise 4 Eylül'den bu yana, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül'de kentteki hastanelere sahte içki kullanımının ardından zehirlendikleri şüphesiyle 12 kişi başvurdu.

Tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanelerdeki 9 kişinin tedavisi sürüyor.