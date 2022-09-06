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Haberler Gündem 3. Sayfa Karı-koca sahte içkiden zehirlendi
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Hatay'da sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü öldü

Hatay'da sahte içki faciası yaşandı. Olayda Celal D., hayatını kaybederken, eşi Gülseren D. ise yoğun bakımda tedaviye alındı. Hatay Valiliği ise 4 Eylül'den bu yana, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı

Karı-koca sahte içkiden zehirlendi
Karı-koca sahte içkiden zehirlendi
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DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Celal D. (63), içtiği sahte içkiden hayatını kaybetti, eşi Gülseren D. (58) yoğun bakımda tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, İskenderun´da yaşayan Celal ve Gülseren D. çifti, önceki gün içki içti. Çift, daha sonra fenalaşınca yakınları tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Celal D.
Hayatını kaybeden Celal D.

Fotoğraf: DHA

Celal D., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Gülseren D. yoğun bakımda tedaviye alındı.

G&uuml;lseren D.
Gülseren D.

Fotoğraf: DHA

Celal D.'nin cenazesi İskenderun'da toprağa verilirken, babasını kaybeden ve annesinin yoğun bakımda iyileşmesini bekleyen Derya A. sahte içki üretenlere tepki göstererek, "Bizim acımız büyük, burada annemizin kendine gelmesi için dua ediyoruz. Herkes dikkat etsin. Bizim canımız yandı, yanmaya devam ediyor. Yetkililer de bu konuda gerekeni yapsın istiyoruz" dedi.

HATAY VALİLİĞİ: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hatay Valiliği ise 4 Eylül'den bu yana, sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 12 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül'de kentteki hastanelere sahte içki kullanımının ardından zehirlendikleri şüphesiyle 12 kişi başvurdu.

Tedaviye alınan 12 kişiden 3'ü müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hastanelerdeki 9 kişinin tedavisi sürüyor.

Fotoğraf: İHA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki satışıyla ilgili başlattığı çalışma kapsamında 9 ev ve 1 iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde 84,2 litre içime hazır sahte içki ve 2 bin 600 litre fermente edilmiş sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden F.B, sahte içki satışı yaptığı iddiasıyla tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden 7'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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