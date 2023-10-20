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        Haberler Gündem Trafik Karı kocayı hayattan koparan feci kaza! - Haberler

        Motosikletteki çift, feci kazada hayatını kaybetti

        Bolu'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Feci kazada, her ikisinde de kask bulunan motosiklet sürücüsü Adem Bayrak ile eşi Zeynep Bayrak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çift, kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 14:02 Güncelleme: 20.10.2023 - 14:13
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        Karı kocayı hayattan koparan feci kaza!
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        Bolu'daki feci kazada motosikletteki çift, hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 kara yolu Kartalkaya Kavşağı'nda meydana geldi.

        Bolu yönünden Ankara yönüne giden S.Ö. idaresindeki otomobil ile Adem Bayrak (38) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

        Kazada, her ikisinde de kask bulunan motosiklet sürücüsü Bayrak ile arkasında oturan eşi Zeynep Bayrak (34), ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Bayrak çifti kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü S.Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Bolu Haberleri
        #haberler
        #motosiklet
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