Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Halis Dokgöz, aynı zamanda bir karikatürist. Dokgöz 2016-2018 yılları arasındaki Çin, Güney Kore, Fransa, İspanya, Almanya ve Norveç'te sergilediği ve ödül aldığı çalışmalarını kitaplaştırdı. “Güneşin Girmediği Yere” ve “Çizgisel” isimli iki eseri bulunan Dokgöz, 2016-2018 yılları arasındaki çalışmalarından oluşan üçüncü kitabı “Metafor” da raflarda yerini aldı.

MİZAH YOLCULUĞU

Dokgöz, son dönem çizgilerini de kapsayan kitapta okuyucuyu metaforlar yoluyla grafik mizah yolculuğuna çağırıyor. Kitap, grafik mizahın öncüleri Turhan Selçuk ve Semih Balcıoğlu gibi ustaların izini de yansıtıyor.

Kitapta kullanılan metaforlar bazen karikatürün nesnesi bazen de öznesi halinde okuyucunun karşısına çıkıyor. Çizer Dokgöz, kitabında karikatürlerle ekosistem, çevre, birey, insan ilişkileri, sistem, tıp, hukuk, insan, çocuk ve kadın hakları gibi konuları toplumsal yaşama ilişkin geniş bir perspektifte ele alıyor.