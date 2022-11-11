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"Karım adam tutturup bizi tehdit etti!"

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 527. Bölümünde; Mustafa'nın karısı Sakine evi terk ettiği için mağdur olduğunu söyleyen Mustafa, çocuklarını geri istedi. Karısının onu altınları ve çocukları aldığını söyledi. Sakine stüdyoya geldi ve eşi Mustafa ile yüzleşti.

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