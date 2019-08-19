Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da Karim Hafez, maç sonu açıklamalarda bulundu. Takım olarak ligin ilk maç olmalarına rağmen iyi bir mücadele gösterdiklerini belirten Hafez, "Bizim için iyi bir maç oldu. İyi mücadele ettik. Ligin ilk maçları her zaman zordur, yine öyle oldu. Umarım gelecek hafta Alanya maçında istediğimiz galibiyeti alabiliriz. Yeni gelen oyuncularımızın takıma iyi adapte olduklarını gördük. Hep birlikte güzel işler yapacağız." dedi.

İngiltere ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet'in yokluğunu hissedeceklerini belirten Hafez, "Trezeguet'in yokluğunu arayacağız. İyi bir lige transfer oldu. İyi bir performans gösterip oraya gitti. Benim de hedefim iyi bir sezon geçirip, ardından iyi işler yapabilmek." şeklinde konuştu.

Trabzonspor maçında 90 dakika sahada kalan Hafez, mücadele boyunca girdiği 15 ikili mücadelenin 8'inde kazanan taraf oldu.