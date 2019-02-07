Karim Hossam: Şike yapan bir tenisçinin yükselişi ve düşüşü

Karim Hossan umut vaat eden genç tenisçilerdendi

Karim Hossam gelecek vaat eden genç tenisçilerden birisi olarak gösteriliyordu. En büyük turnuvalarda, dünya yıldızlarına karşı korta çıkmaya hazır görünüyordu. Fakat bunun yerine dünyanın en büyük şike ağının parçası oldu. BBC muhabirleri Simon Cox ve Paul Grant Hossam'ın gözden düşüşünün hikâyesini ellerine geçen gizli belgelerden faydalanarak anlatıyorlar.

Haziran 2017'de Tunus'ta mütevazı bir otel odasında Karim Hossam'ın tenis kariyeri için zor anlar yaşanıyordu. 24 yaşındaki gelecek vaat eden oyuncunun karşısında 2 tane eski İngiliz dedektifi oturuyordu. Teniste Dürüstlük Birimi tarafından gönderilen müfettişlerdi. Birim, maçlarda şike yapıldığından şüphelenmiş, Karim Hossam'ın da bu şike iddialarının odağında olduğuna karar vermişti. 6 ay süren soruşturmanın sonunda Hossam nasıl 4 yıl önce tenis dünyasının en büyük şike ağının içine girdiğini anlattı.

ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) Futures'ın Mısır'da düzenlenen Şarm el Şeyh turnuvası, Wimbledon veya Fransa Açık turnuvalarının yanına yaklaşabilecek durumda değildi.

Bir alışveriş merkezinin yanındaki ufak tenis kulübünde gerçekleşen turnuvanın galibinin 15 bin euro ödül kazandığı maç, Wimbledon'da ilk turda elenen sporcunun aldığı ödülün çeyreği kadardı.

Hossam, bu turnuvayı daha önce 4 kez kazanmıştı. Henüz 20 yaşında, Kuzey Afrika tenisinin umut vadeden genç oyuncularındandı.

Tenisin yıldızlarıyla büyük ATP (Profesyonel Tenisçiler Birliği) turnuvalarında korta çıkma şansı yakalamış, tenisin genç yetenekleri içinde 10. sıraya yükselmişti. Avustralya Açık'ta ve Fransa Açık'ta oynamıştı. Sharm el Sheikh'teki ITF turnuvası dünyadan pek çok genç oyuncuyu para kazanabilme olanağından ötürü çekiyordu.

Tanımadığı bir oyuncu Hossam'a yaklaşıp "Bu maçı kaybedip 1000 dolar kazanmak ister misin?" diye sorduğu sırada önündeki karşılaşma için hazırlık yapıyordu. Aynı oyuncu birkaç ay önce Katar Açık Turnuvası'nda da ilk seti kaybetme karşılığı 1000 dolar ödeme teklifinde bulunmuştu ama Hossam dünyanın en ünlü tenisçilerinden Richard Gasquet ile olan müsabakayı satmayacağını söylemişti.

Katar Açık Turnuvası'nda Richard Gasquet Hossam'a karşı

Şarm el Şeyh'te ise durum farklıydı. Burada kazanması ya da kaybetmesi arasında bir fark yoktu. Hossam merakına yenildi. Sonradan soruşturma için gelenlere "Sadece denemek istedim çünkü daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Bu adamın bana yalan söylediğini düşündüm çünkü daha önce bahis veya şike ile ilgili hiçbir şey duymamıştım" diyecekti. Ama şike teklifinde bulunan tenisçi yalan söylemiyordu. Hossam, maçı kaybettikten sonra adamla buluşup en yakın Western Union'dan parayı çekti.

Katar'daki Uluslararası Spor Güvenliği Merkezi'nde yönetici Fred Lord, "İçeriden aldığımız bilgilerden biliyoruz ki teniste şike ve bahisle çok para kazanmak mümkün. Burada çok derken yarım milyon euro civarında paralardan bahsediyoruz" dedi.

Karim Hossam'ın o sırada farında olmadığı, parlak bir tenis kariyerini 1000 dolara satmış olduğuydu. Çünkü sporda bir kere yetkililerden ceza almak ömür boyu mene sebep olabilirdi.

Hossam bundan sonra bir süre şikeden uzak kalmaya çalıştıysa da daha fazla para kazanıp kariyerini ilerletmek çok cezbedici göründü. "Gidip büyük turnuvalarda oynamak istiyordum, Amerika'ya kampa falan gitmek istiyordum işte ve bunlar için para gerekiyordu" diyerek açıkladı bir daha şikeye bulaşma sebebini.

Para karşılığı maç kaybetmeye devam etti, bir süre sonra da bahisçiler ve sporcular arasında aracılık yapmaya başladı. Bahisçiler ne istiyorsa o da sporculara iletiyordu; bu bazen bir maçı kaybetmek oluyordu bazen sadece bir seti.

Bundan sonraki 4 yıl boyunca Tunus, Mısır ve Nijerya'da onlarca maçta onlarca farklı sporcuyla şike yaptı. Genelde 1000 dolarlık bir anlaşmadan kendisine 200 dolar kalıyordu. BBC'nin ulaştığı gizli belgelerde Hossam'ın Facebook yazışmaları ile şike ayarladığı onlarca Kuzey Afrikalı tenisçinin adı geçiyordu.

BBC'nin belgelerdeki Facebook yazışmalarından gördüğü kadarıyla Hossam, 20'den fazla sporcuyla anlaşma yapmış, şikeyi kabul etmeyen oyuncularla da sessiz kalmaları için anlaşma yapmıştı. Sporcuların kendilerine yapılan şike tekliflerini yetkililere bildirmemeleri suç niteliğinde, bu oyuncular da ortaya çıktığı durumda bir süre men cezası almakla karşı karşıya kalıyorlar.

Haziran 2017'de teniste yolsuzluğa karşı yetkililer Hossam'ı yakaladılar.

İlk soruşturmasında yetkililere şikeye nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Oynamak için daha fazla para verebilecek gücüm kalmamıştı. Benim için babam para veriyordu ama o aynı zamanda kardeşimin de sponsoruydu ve benim bir gelirim yoktu"

Bu görüşmeden sonra kendisi gibi profesyonel tenisçi kardeşi Youssef'e attığı mesajda:

"Beni odamda yakaladılar. Bazı şeyleri silmeyi unutmuşum aptal gibi" dedi.

Hossam kardeşine yetkililerle iş birliği yaparak büyük bir cezadan kurtulabilmeyi umduğunu söyledi: "Belki bu defa da şikecilerin peşine düşerim, sürekli seyahat eder bahisçileri yakalarım" dedi.

Fakat olaylar beklediği gibi gelişmedi. Teniste Dürüstlük Birimi tarafından yapılan incelemelerden birkaç gün sonra tenis oynamaktan geçici olarak men edildi. Aynı gün kendisi gibi tenisçi başka bir arkadaşına: "Bundan sonra daha da fazla bahis onayacağım işte" diye mesaj attı.

Ocak 2018'de yetkililerle yaptığı son görüşmesinde kendisini şikeye başlatan tenisçinin ismini istediler.

"Eğer sana bunu yaptıysa başka pek çok tenisçiye de bunu yaptığına eminiz ve çok büyük ihtimalle yapmaya da devam ediyor" dedi müfettişlerden biri.

Hossam, Teniste Dürüstlük Birimi ile iş birliği yapmasının kendisine bir fayda getireceğini umuyordu ve hiçbir şey elde edemeyince hayal kırıklığına uğradı.

"Zaten yeterince bilgi verdim. Hiçbir konuda yalan söylemedim ve size hep açık oldum" dedi.

"Ama bütün bunlara karşılık ömür boyu tenisten men cezası aldım. Ben 17 yıldır tenis oynuyorum ve koşullar beni bunu yapmaya itti. Ve şu noktaya kadar kendi adıma burada yararlı bir şey göremiyorum. Sunabileceğim daha fazla bir bilgi olduğunu sanmıyorum. Daha fazla konuşacak bir şey yok bence" dedi.

Karim Hossam Temmuz 2018'de ömür boyu tenisten men cezası aldı fakat BBC'nin ulaştığı belgeler tenise yolsuzluk karıştırmayı bırakmadığını gösteriyor.

Ağustos 2018'de 3,500 dolar teklif ettiği bir oyuncuyla yazışmalarından belli bir sonuç için anlaştıkları ama maç öncesi şike iddiaları yayılınca bahisçilerin geri çekildikleri anlaşılıyor. Tenisçinin şike laflarını çıkardığını düşünen Hossam'ın sporcuya "Dostum bizim erkek adama ihtiyacımız var mızıkçı bebelere değil" diye mesaj attığı görülüyor.

BBC, Karim Hossam ile iletişime geçip bu yazışmalarla ilgili söyleyecek bir şeyi olup olmadığını sorduğunda cevap alamadı.

Hossam 2013 senesinde teniste 337. sıradaydı

Geçtiğimiz ay İspanya'da bir şike ağından 15 kişi tutuklandı. Toplamda 28 İspanyol oyuncunun Ermeni bir bahis çetesiyle ilişkisi ortaya çıktı. Haziran 2018'de Belçika polisi de bir şike ağını aydınlatırken aynı Ermeni grup açığa çıkmıştı. BBC'nin ulaştığı belgelerde Hossam'ın iletişimde olduğu bahisçilerden birinin de Ermeni olduğu anlaşılıyor.

Bu şike ağına dâhil olan sporcuların büyük çoğunluğu bir ceza almadı. Hossam'ı şikeye ilk başlatan tenisçi de hala oynamaya devam ediyor.

BBC'nin elindeki belgeler Teniste Dürüstlük Birimi'ne gönderildi fakat BBC'ye içeriden bilgi sızdıran kişi birimin reflekslerinde sıkıntılar olduğunu söyledi.

"Teniste Dürüstlük Birimi yeterince etkili olamıyor çünkü çok yavaşlar. Biriyle ilgili bir istihbarat aldıktan sonra dosyayı kapatabilmeleri iki yıl sürüyor

"En son bana kesin ömür boyu men cezası alacağını söyleyen bir tenisçi şimdi bütün turnuvaları dolaşıyor. Neden bu sporculara bu şans veriliyor anlayamıyorum" dedi.

Teniste Dürüstlük Birimi, iddiaları "son 2 yılda 44 kişi ceza aldı bunlardan 16'sı ömür boyu men cezası" diyerek reddetti. Hali hazırda devam eden dosyalarla ilgili ise zaten bilgi veremeyeceklerini yoksa "şüphelilerin farkına varıp delil karartma veya yok etme yöntemine başvurabileceklerini" açıkladı.

2018 yılında BBC ve BuzzFeed'te yayınlanan illegal bahis haberleri sonrası bağımsız bir panel inceleme başlattı: "Teniste Dürüstlük Birimi'ndeki dosyalar birikmiş ve sporda yolsuzluğun korkunç boyutlarda olduğu anlaşılıyor" dedi.

Uluslararası Tenis Federasyonu da BBC'ye yaptığı açıklamada, "Biz teniste dürüstlükten ödün vermeyen bir kurumuz ve bu konuda gereken bütün önlemleri de alıyoruz fakat yapılması gereken çok fazla iş olduğu da bir gerçek" dedi.