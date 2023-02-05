Ayvanat Mahallesinde bulunan galericiler sitesinin çatısı üzerine biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çöken çatı sitedeki 15 iş yeri ile bu iş yerlerinin önünde park halinde bulunan 47 araçta hasara yol açtı. Olayı duyan işyeri ve araç sahipleri siteye gelerek incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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