Bir fabrikada işçi olarak çalışan Sabri Tekmil, 4 gün önce karın ağrısı şikayetiyle Körfez Devlet Hastanesinin acil servisine gitti. İddiaya göre Tekmil’e hastanede ağrısının kesilmesi için iğne yapıldı. İğne yapıldıktan kısa süre sonra fenalaşan Tekmil, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından durumunun ağırlaşması üzerine Gebze Yüzüncü Yıl Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tekmil, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

İlk belirlemelere göre Tekmil’in iğneyle yapılan ilaca alerjisinin olması nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tekmil’in cenazesi Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

Tekmil’in ailesinin ihmalleri olduğu iddiasıyla hastane ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi. Hastanede yaşanan gerginlik nedeniyle polis ekipleri de hastanenin önünde güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.