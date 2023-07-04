PUDRA ŞEKERİ VE KABARTMA TOZU

Pudra şekeri ve kabartma tozunu karıştırarak bir toz karışım elde edin. Karınca yuvalarına bu karışımı dökün. Bu iki maddeye karşı hassas olan karıncalar, pudra şekeri ve kabartma tozunun kokusunu aldıktan sonra gelmek istemeyecektir.