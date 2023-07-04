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Karıncalardan nasıl kurtulunur? Karıncalardan kurtulmak için kullanabileceğiniz en etkili 7 yöntem!

Yaz ayının gelmesi ile karıncalar ve sivrisinekler yeniden sık sık görülmeye başladı. En çok tatlı ürünlere gelen karıncaları uzaklaştırmak için kullanabileceğiniz en etkili 7 yöntemi derledik. İşte, karıncalardan kurtulacağınız 7 etkili yöntem...

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  • Karıncalardan nasıl kurtulabilirim? Karıncaları göndermenin en kolay 7 yöntemi!

    KARABİBER

    Karıncalardan kurtulmak için deneyebileceğiniz basit yöntemlerden birisi karabiber kullanmak. Tane karabibere bir miktar su karıştırın. Bu suyu özellikle bahçeye açılan kapılara dökün. Karıncalar karabiberin kokusundan rahatsız olacaktır.
  • Karıncalardan nasıl kurtulabilirim? Karıncaları göndermenin en kolay 7 yöntemi!

    PORTAKAL KABUĞU

    Evde çıkan karıncalardan kurtulmak için bir başka yöntem ise portakal kabuğu. Portakal kabuğunu ince ince doğrayıp karınca yuvalarının girişine yerleştirin. Portakalın asit kokusu karıncaları rahatsız edecektir.

     
  • Karıncalardan nasıl kurtulabilirim? Karıncaları göndermenin en kolay 7 yöntemi!

    TEBEŞİR

    Karıncaların izlediği yolları tebeşirle çizip iki gün bekleyin. Aynı işlemi karınca yuvasının çevresi için de deneyin. Tebeşirin içerisinde bulunan maddeler, karıncaların sevmediği ve kaçtığı maddelerdir. 

     
  • Karıncalardan nasıl kurtulabilirim? Karıncaları göndermenin en kolay 7 yöntemi!

    KAHVE

    Türk kahvesinin telvesini karıncaların yuvasına dökün. Karıncalar kahvenin kokusundan hoşlanmazlar.

     
  • Karıncalardan nasıl kurtulabilirim? Karıncaları göndermenin en kolay 7 yöntemi!

    NANE YAĞI

    Karıncaların yuvasının girişlerine nane yağı dökerseniz keskin kokusu onları uzaklaştıracaktır. 

     
  • Karıncalardan nasıl kurtulabilirim? Karıncaları göndermenin en kolay 7 yöntemi!

    ELMA SİRKESİ

    En çok kullanılan yöntemlerden birisi elma sirkesidir. Elma sirkesini su ile karıştırıp karıncaları uzaklaştırabilirsiniz. Yuvalarına dökerek sirke kokusunu almalarını sağlayabilirsiniz.

     
  • Karıncalardan nasıl kurtulabilirim? Karıncaları göndermenin en kolay 7 yöntemi!

    PUDRA ŞEKERİ VE KABARTMA TOZU

    Pudra şekeri ve kabartma tozunu karıştırarak bir toz karışım elde edin. Karınca yuvalarına bu karışımı dökün. Bu iki maddeye karşı hassas olan karıncalar, pudra şekeri ve kabartma tozunun kokusunu aldıktan sonra gelmek istemeyecektir.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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