Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Karıncalardan nasıl kurtulunur? Karıncaları göndermenin en kolay 7 yöntemi!

        Karıncalardan nasıl kurtulunur? Karıncalardan kurtulmak için kullanabileceğiniz en etkili 7 yöntem!

        Yaz ayının gelmesi ile karıncalar ve sivrisinekler yeniden sık sık görülmeye başladı. En çok tatlı ürünlere gelen karıncaları uzaklaştırmak için kullanabileceğiniz en etkili 7 yöntemi derledik. İşte, karıncalardan kurtulacağınız 7 etkili yöntem...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 09:51
        1

        KARABİBER

        Karıncalardan kurtulmak için deneyebileceğiniz basit yöntemlerden birisi karabiber kullanmak. Tane karabibere bir miktar su karıştırın. Bu suyu özellikle bahçeye açılan kapılara dökün. Karıncalar karabiberin kokusundan rahatsız olacaktır.

        2

        PORTAKAL KABUĞU

        Evde çıkan karıncalardan kurtulmak için bir başka yöntem ise portakal kabuğu. Portakal kabuğunu ince ince doğrayıp karınca yuvalarının girişine yerleştirin. Portakalın asit kokusu karıncaları rahatsız edecektir.

         

        3

        TEBEŞİR

        Karıncaların izlediği yolları tebeşirle çizip iki gün bekleyin. Aynı işlemi karınca yuvasının çevresi için de deneyin. Tebeşirin içerisinde bulunan maddeler, karıncaların sevmediği ve kaçtığı maddelerdir. 

         

        4

        KAHVE

        Türk kahvesinin telvesini karıncaların yuvasına dökün. Karıncalar kahvenin kokusundan hoşlanmazlar.

         

        5

        NANE YAĞI

        Karıncaların yuvasının girişlerine nane yağı dökerseniz keskin kokusu onları uzaklaştıracaktır. 

         

        6

        ELMA SİRKESİ

        En çok kullanılan yöntemlerden birisi elma sirkesidir. Elma sirkesini su ile karıştırıp karıncaları uzaklaştırabilirsiniz. Yuvalarına dökerek sirke kokusunu almalarını sağlayabilirsiniz.

         

        7

        PUDRA ŞEKERİ VE KABARTMA TOZU

        Pudra şekeri ve kabartma tozunu karıştırarak bir toz karışım elde edin. Karınca yuvalarına bu karışımı dökün. Bu iki maddeye karşı hassas olan karıncalar, pudra şekeri ve kabartma tozunun kokusunu aldıktan sonra gelmek istemeyecektir.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ekonomi programı açıklaması
        Kritik açıklama: 50 derecenin üstünü görecek
        Kritik açıklama: 50 derecenin üstünü görecek
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        İkinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        Arda Güler, Real Madrid yolunda!
        Bakan Koca'dan KKKA hastalığı uyarısı!
        Bakan Koca'dan KKKA hastalığı uyarısı!
        Bu bölgeler dikkat! Sağanak var
        Bu bölgeler dikkat! Sağanak var
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Ünlü oyuncu ucuz atlattı
        Meta'nın Twitter'a rakibi açıldı!
        Meta'nın Twitter'a rakibi açıldı!
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        Kritik görüşme: Gündem İsveç'in NATO üyeliği
        7 gollü maçta mağlup
        7 gollü maçta mağlup
        İsrail'de binlerce protestocu yine sokaklarda
        İsrail'de binlerce protestocu yine sokaklarda
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        Felaketten dönüldü! Çadırkentte 50 çadır küle döndü
        Icardi ve Yusuf Demir yanıtı!
        Icardi ve Yusuf Demir yanıtı!
        İşte yeni zamlı maaşlar
        İşte yeni zamlı maaşlar
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Bayramda nüfusu 800 bin artmıştı! Uzman uyardı: Bodrum için son demek
        Bu yıl ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
        Bu yıl ek motorlu taşıtlar vergisi ödenecek
        Şekip Taşpınar taburcu oldu
        Şekip Taşpınar taburcu oldu
        Togg'un haziran ayı satışları açıklandı
        Togg'un haziran ayı satışları açıklandı