Karısı ile tartıştı, evi yaktı 0:00 / 0:00

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karısı ile tartışan adam evini ateşe verdi.

Olay, Camiatik Mahallesi Soysal Sokak'ta saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Cezaevinden kısa süre önce tahliye edilen H.E. eşi ile tartışmaya başladı. Tartışmada "Yakarım burayı" diye bağırdığı iddia edilen H.E., evini ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Olay sonrası evi yaktığı iddia edilen H.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şans eseri ölen yada yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlattı.