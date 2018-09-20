Olay, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Sümer Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, berberlik yaptığı öğrenilen Umut Tekin isimli şahıs, eşi Sevim Tekin'i evinden çıktığı sırada sokak ortasında durdurdu. Karısıyla bir süre tartışan Umut Tekin, daha sonra yanında bulunan bıçağı çıkararak eşini 9 kez bıçakladı. İHA'nın haberine göre, kanlar içinde kalan Sevim Tekin, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı hastaneye götürüldü.

Eşini bıçakladıktan sonra kaçan Umut Tekin ise, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tekin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutuklu yargılanan Umut Tekin, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, eşi tarafından 9 kez bıçaklanan Sevim Tekin de katıldı.



Mahkemede ifade veren sanık Umut Tekin, eşinin maddi sıkıntılar yüzünden boşanmak istediğini ve kendisinin de kabul etmek zorunda kaldığını belirterek, yaşanan olayla ilgili, “Amacım eşimi öldürmek ya da yaralamak değildi. Amacım yuvamı kurtarmaktı. Eşimde böbrek büyümesi hastalığı vardı. Onun için her şeyi yaptım. Ankara’da hastaneye yattığında tüm mal varlığım ile destek olmaya çalıştım. Bir şahıs tarafından dolandırılmıştım ve bu şahıs beni tehdit ediyordu. Yanımda ki bıçağı da bu yüzden taşıyordum. O gün çocuğumun okuluna gittiğimde bir arkadaşının “Senin baban ile annen ayrı mı? Senin baban var mı? diye sorduğunu ve çocuğumun ağladığını gördüm. Daha sonra eşimin yanına giderek bu konuyu konuşmak istedim. Çocuğu görmek için evden çıkacağını biliyordum. Evden çıkınca yanına gidip konuşmak istediğimi söyledim. O da konuşmak istemediğini söyleyip, beni itti. Ardından da ‘Şerefsiz’ diyerek hakaret etti. Ondan sonra olanları doğru düzgün hatırlamıyorum. Evime döndüğümde bir polis tanıdığıma olanları anlatıp beni polise götürmesini söyledim. Gidip teslim oldum. Yaptıklarımdan dolayı çok pişmanım” şeklinde konuştu.



“KARACİĞERİM PARÇALANDI, AKCİĞERİM SÖNDÜ"



Sanık Umut Tekin’in ardından konuşan eşi Sevim Tekin ise, hala boşanamadıklarını ve eşinin kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını ifade ederek, Umut Tekin’in akrabaları tarafından da defalarca böyle bir olayın yaşanabileceğine yönelik uyarılar aldığını söyledi.

Sevim Tekin, “Olay günü ben çocuğuma öğle vakti yemek götürmek için çıktım. Evden çıkarken zaten onun kaldırımda oturduğunu fark ettim. Bana ‘Yanıma gel’ dedi. Akrabaları daha önceden beni arayarak ‘Seni öldürecekmiş. Tek dolaşma’ diyerek uyarmıştı ama ben onun bunu yapacağını düşünmüyordum. Önüme geçti ve kolumdan tuttu. Bana ‘Seni öldürmeye geldim. Seni yaşatmayacağım’ deyip bıçağı karnıma sapladı. Ben yere düştüm ve 8 darbe daha aldım. Karaciğerim parçalandı ve akciğerim söndü. Olayı gören komşularımız aşağı koştu. Onları görünce kaçtı. Şikayetçiyim ve cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Duruşma, Sevim Tekin’i arayarak uyaran Umut Tekin’in akrabası Müşerref Yılmaz’ın dinlenmesi için 22 Kasım 2018 tarihine ertelendi.

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