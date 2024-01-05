Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Karısını boğarak öldüren adama müebbet!

        Karısını boğarak öldüren adama müebbet!

        Artvin'in Ardanuç ilçesinde karısını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Ferhat Karaboğa'ya, müebbet hapis cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 20:32 Güncelleme: 05.01.2024 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karısını boğarak öldüren adama müebbet!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Artvin Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar Ferhat Karaboğa ve suça yardım ettiği iddia edilen Ümit Aslan Özdemir ile avukatları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

        Maktul Sinem Karaboğa adına müşteki sıfatıyla annesi Perihan Doğan'ın avukatı ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

        CİNNET GEÇİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

        Eşini boğarak öldürdüğünü itiraf eden Ferhat Karaboğa, kavga sırasında cinnet geçirdiğini ve pişman olduğunu ileri sürdü.

        Suça yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle yargılanan Özdemir ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

        REKLAM

        Doğan'ın avukatı Reyhan Aydemir de "Ferhat suçunu itiraf etti. İfadesinde, 'Olay sonrasında duş alıp işe gittim' dedi. Olayı gerçekleştirdiği sabit. Ayrıca Ümit Aslan Özdemir'in Ferhat Karaboğa'ya söylediği, 'Bu kızı öldür başımıza iş açacak' söylemleri de Ferhat Karaboğa'nın daha önceki ifadelerinde mevcut. Sanıkların herhangi bir cezai indirim almadan en ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

        Son sözleri sorulan Karaboğa, "Beyanlarım geçerli. Beraatımı istiyorum, pişmanım." diye konuştu.

        Özdemir, suçlamaları kabul etmediğini yineleyerek, tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, sanıklardan Karaboğa'yı "eşe karşı kasten öldürme" suçundan müebbet, Özdemir'i ise "suça yardım etme" suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

        NE OLMUŞTU?

        Eşini öldürdüğü gerekçesiyle 27 Aralık 2021'de İzmir Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanan Ferhat Karaboğa, eşini Artvin'in Ardanuç ilçesinde öldürdüğünü ve boş bir araziye gömdüğünü itiraf etmişti.

        Bunun üzerine emniyet güçleri, sanıkla Ardanuç'ta söz konusu araziye gelerek belirttiği noktada kazı yapılmış, burada battaniyeye sarılı halde gömülmüş kadın cesedi bulunmuştu. Yapılan DNA testinde cesedin Sinem Karaboğa'ya ait olduğu belirlenmişti.

        REKLAM

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Sultangazi saldırısında sıcak gelişme
        Sultangazi saldırısında sıcak gelişme
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"