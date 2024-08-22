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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karısını ve çalışanını öldürdü! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Karısını ve çalışanını öldürdü!

        Şanlıurfa'da bir kişi sahibi olduğu fıstık tesisinde karısı ile çalışını öldürdü. Katil zanlısı kısa sürede gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:12
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        Karısını ve çalışanını öldürdü!
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişi sahibi olduğu fıstık tesisinde karısını ve çalışanını tabancayla vurarak öldürdü

        İHA'nın haberine göre korkunç olay sabah saatlerinde meydana geldi. Uzun süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen G. Çolak (60), sahibi olduğu fıstık tesisinde eşi Gülizar Çolak (59) ile çalışanı Nuh Kartal'a (50) tabancayla ateş açtı.

        KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

        Kurşunların isabet ettiği Çolak ve Kartal yere yığıldı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine tesise, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Nuh Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Gülizar Çolak da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, G. Çolak'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #haberler
        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
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