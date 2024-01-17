Karl Marx'ın yanına gömülmenin bedeli 955 bin TL! İngiltere'de Karl Marx'ın gömülü olduğu mezarlıkta yanına gömülmenin bedelinin 25 bin sterlin (yaklaşık 955 bin TL) olduğu açıklandı.

İngiltere'de Londra'nın kuzeyindeki Kral Marx'ın mezarlığının da olduğu Highgate Mezarlığı yeni alanlar hazırlıyor.

Bu kapsamda isteyenler Karl Marx'ın yanına da gömülebilecek. Ancak bunun toplamda 25 bin sterline (yaklaşık 955 bin TL) yakın bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor.

Marx'ın mezarı uzun zamandır önemli bir turistik cazibe noktası. Ziyaret edenlerin mutlaka komünist olmaları gerekmiyor ancak ziyaretçileri çoğunlukla anti-komünistler olarak biliniyor.

Marx'ın mezarına 2019'da en son "açlıktan ölme ideolojisi" ve "soykırımın mimarı" duvar yazıları yazılmıştı.

Ancak yetkililer 'ilgiden' memnun. Highgate Mezarlığı Vakfı'nın Genel Müdürü Ian Dungavell, Highgate'in 'yaşayan' bir cazibe merkezi olmasına yardımcı olduğu için yeni mezar alanlarına yer verilmesinin önemli olduğunu söylüyor.

Marx'ın mezarının yanına gömülecek kişi ise henüz belli değil.

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