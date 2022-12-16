İlçede her mevsim güzel fotoğraflar çektiklerini ifade eden Özcan, "Son günlerde Sarıkamış'ta havaların soğuk ve sisli gitmesi nedeniyle ormanda güzel görüntüler ortaya çıktı. Biz de arkadaşlarla gelerek bu anı ölümsüzleştirmek istedik" dedi.