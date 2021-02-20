Karla kaplı Uludağ'daki sokak hayvanları besleniyor

AA

Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ'daki sahipsiz hayvanların aç kalmamaları için çalışıyor.

Karın etkisini gösterdiği ilk günden itibaren düzenli olarak oteller bölgesine kadar yol boyunca gördükleri sokak hayvanlarını besleyen ekipler, yol kenarlarına kuru ve yaş mama bıraktı.Ekipler, Osmangazi Belediyesinin sahipsiz hayvanların kış aylarını tok geçirmeleri için beş farklı noktaya yerleştirdiği beslenme odaklarının üzerindeki karları temizleyerek, içlerini kuru mamayla doldurdu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sahipsiz hayvanların aç kalmalarını önlemek için yapılan mama dağıtımının, kar yerden kalkana devam edeceğini belirtti.

Tüm canlılara karşı sorumluluk bilincinde olduklarını ifade eden Dündar, "Ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerin korunması için çalışıyoruz. Karla kaplanan Uludağ yolundaki hayvanların aç kalmamaları için ekiplerimiz düzenli olarak yol kenarlarını mama bırakıyor. Kış dönemi boyunca can dostlarımızın aç kalmamaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.