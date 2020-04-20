Karla mücadele çalışmaları sürüyor - HAKKARİ

İl Özel İdaresi Şemdinli Şantiye Şefliği ekipleri, Fidan Tepe Üs bölgesi yolunu açmak için yoğun çaba sarf ediyor.Karın fazla olmasından dolayı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, ekskavatör yardımıyla ilerleyebiliyor.Ekiplerin, zorlu bölgede yürüttükleri karla mücadele çalışmaları telefonlarla kayıt altına alındı.
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
YORUMLAR