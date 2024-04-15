Göle dönen ovanın eşsiz manzarasını izlemeye gelen Sinan Onay, "Bu yıl Ardahan son 55 yılın en yoğun kar yağışına maruz kaldı. Havaların ısınmasıyla dağlarda ve ovada biriken kar kütleleri de erimeye başladı. Bunun etkisiyle Ardahan içinden geçen Kura Nehri taştı. Şu anda büyük bir gölü andıran görüntüler mevcut. Ardahan hem yaz hem kış hem de bahar aylarında ayrı ayrı bir güzel" dedi.