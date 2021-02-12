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Karlar üzerinde oluşturulan 'dev karmaşık geometrik desenler' dünyanın ilgisini çekti

Finlandiyalı amatör sanatçı Janne Pyykkö ve 11 gönüllüden oluşan bir grubun karlar üzerinde binlerce adım atarak oluşturduğu dev karmaşık geometrik desenler, tüm dünyanın ilgisini çekti

Karlar üzerinde oluşturulan 'dev karmaşık geometrik desenler' dünyanın ilgisini çekti
AA

Finlandiya'nın güneyindeki Espoo şehrinde bulunan golf sahasında, sanatçı Pyykkö öncülüğündeki grup, 2 gün boyunca halat ve kar ayakkabıları yardımıyla 160 metre uzunluğundaki dev geometrik desenlerden oluşan eseri meydana getirdi.

AA'nın haberine göre Pyykkö, BBC'ye verdiği demeçte, ünlü İngiliz kar sanatçısı Simon Beck’ten esinlenerek bu çalışmayı yaptığını anlattı.

Eserine başlamadan önce evindeki bilgisayarda yapacağı deseni tasarladığını dile getiren Pyykkö, tasarımı bittiğinde ise kar ayakkabıları üreten Finlandiyalı bir markanın Facebook grubundan, kendisine yardım etmesi için gönüllüler aradığını aktardı.

Pyykkö daha sonra yardım talebini kabul eden 11 gönüllüyle Löfkulla golf sahasına gittiklerini belirterek burada söz konusu eseri hayata geçirdiklerini söyledi.

Amatör sanatçı, eserinin tüm dünyanın ilgisini çekmesinden heyecan duyduğunu vurgulayarak aklında başka projeler de olduğunu belirtti.

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