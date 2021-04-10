Bölgede doğanın canlanmaya başladığını ifade eden Koçaş, "Bunun yanında yaban hayatı da uyanmış durumda. Gündüz vakti bile ayıları, tilkileri veya diğer canlıları görebiliyoruz. Göçmen kuşlar geldi ve çiçekler yeni yeni çıkmaya başladı. Doğanın şu an canlandığı bir dönem ve biz de bu güzel günleri değerlendirip kayıt altına alıyoruz" dedi.