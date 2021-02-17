Karlı havalarda kırık vakaları arttı! Yanlış müdahalede felç riski

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Karlı havalarda kırık vakaları arttı! Yanlış müdahalede felç riski

Kaldırımlar, ara sokaklar, üst geçitler ve merdivenlerde zeminin kayganlaşması, yürümeyi zorlaştırıyor. Kar yağışına bağlı olarak düşmeler sonucu ciddi kırıklar ve yaralanmalar yaşanabiliyor. Kışın daha çok artan kırık vakalarında doğru ilk müdahalenin önemli olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Özlem Karagöl, “İlk yardımda yanlış uygulama hayati tehlikeyi artırıyor. Yapacağımız temel şey kişiyi hareket ettirmemek. Yaralanan kişiyi hareket ettirmek felce yol açabilir” uyarısında bulundu

Karlı havalarda kırık vakaları arttı! Yanlış müdahalede felç riski
Karlı havalarda kırık vakaları arttı! Yanlış müdahalede felç riski
0:00 / 0:00
DHA

Yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma, vatandaşları zora sokuyor. Buzlu zeminlerde yanlış bir adım ya da bir anlık dalgınlık, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere her yaş grubunda ciddi kırıklar ve yaralanmalara yol açabiliyor. İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, “İlk yardımda yanlış uygulama hayati tehlikeyi artırıyor. Yaralanan kişiyi hareket ettirmek felce yol açabilir” dedi.

“BURKULMA SONRASI OLUŞACAK BELİRTİLER ÖNEMLİ”

Buzlu zeminlerde yanlış bir adımın ya da bir anlık dalgınlıkların ciddi kırıklara ve yaralanmalara neden olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Özlem Karagöl, “Asıl önemli olan kaygan zeminden düştüğümüz an yapılacak ilk yardım müdahalesidir. Burkulma, çıkık ve kırıklar birbirleriyle karıştırılabiliyor. Vücudumuzda hareketi sağlayan birtakım eklemler var. Biz bu eklemler sayesinde hareketlerimizi sağlayabiliyoruz. Ayağımız kaydı ve yere düştüğümüz an eklem bölgesi ani olarak ayrılıp, tekrardan eski haline geri dönmesine burkulma diyoruz. Burkulmalar kırılma ve çıkıklara göre daha basit vakalar. Burkulma yaşandığında eklem kısa sürede eski haline geri döndüğü için sonrasın da oluşacak belirtiler bizim için önemli” diye konuştu.

“YARALANAN KİŞİNİN AYAKKABILARINI ÇIKARMAMALIYIZ”

Karlı havalarda temkinli olmanın önemli olduğunu belirten Öğr. Gör. Özlem Karagöl, “Burkulmanın yaşandığı bölge de şişme, morarma, kızarma ve harekete bağlı olarak ağrı meydana gelecektir. Böyle durumlarda ilk yardım olarak yapmamız ve yapmamamız gereken şeyler var. Öncelikle ayak bileğinde bir problem olduysa ayakkabı çıkarılması yanlıştır. Çünkü çıkarma esnasında topukta hareket meydana gelecek bu da burkulmanın ya da kırığın olduğu çevre dokulara zarar verecek. Belirti olarak ödeme bağlı şişme görüleceği için ilk yardım olarak; ayak bileğini tespit edip bir bezle sabitledikten sonra ayakkabının bağcıklarını çözebiliriz, fermuarlı ise fermuarı açabiliriz” dedi.

“HASTANIN YERE BASIYOR OLMASI KIRIĞIN OLMADIĞI ANLAMINA GELMEZ”

Kaygan olmayan ayakkabı seçimi yapmalıyız diyen Öğr. Gör. Özlem Karagöl, “Kırık olsa kolunu kullanamazdı. Hareket ettirebiliyorsan kırık yoktur. Kırık olsaydı basamazdı ve kırık olsaydı yürüyemezdi gibi yaklaşımlar yanlıştır. Kazalarda ciddi bir sorun olup olmadığını anlamak için o bölgeyi rahat kımıldatabiliyor muyuz? diye sorulduğunu ve kımıldatabiliyorsak herhangi bir kırık yok diye düşünülmesinin de yanlıştır. Oysa bazen kırık bir kemiği kımıldatmak mümkündür. Hastalar hastaneye ulaşmadan önce basabilirler, sekerek yürüyebilirler ama sonuç olarak hastanın basıyor ya da yürüyor olması kırığın olmadığını düşündürmez” ifadelerini kullandı.

Öğr. Gör. Özlem Karagöl sözlerine şu şekilde devam etti: “Kırıklarda harekete bağlı bir ağrı söz konusu iken çıkıklarda ise sürekli ve daim olan bir ağrı vardır. Kırıklara ilk yardım olarak yapacağımız temel şey kişiyi hareket ettirmemektir. Yaralanan kişiyi hareket ettirmek felce yol açabilir. Aynı zamanda kırık ve çıkık vakalarında sağlık kuruluşuna gidene kadar ağızdan yiyecek içecek vermemeliyiz. Tedavi olarak cerrahi bir operasyon olabilme ihtimaline karşılık en az 6 saatlik açlık önemli. Çıkık olan eklemi kendimiz ya da ilk yardımı uygulayacak kişilerin oturtmaması gerekir. Etrafta kan damarları, sinirler, kaslar var hareket sonucunda kalıcı hasara sebep verebilir.”

“YUMURTA SÜRMEK, ET BAĞLAMAK YANLIŞTIR”

Kırığa yumurta sürenlerin, balık saran ya da et bağlayanların olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Özlem Karagöl, “Bütün bu uygulamaların yanlış olduğunu vurguladı. İlk yardım olarak yaralanan bölgeyi kalpten yukarıda tutmak, ince bir bez üzerinden 2-3 saatte bir 15-20 dakika süre ile buz uygulamak, bandaj ile sarmak yararlı olacaktır. 1-2 gün içinde ağrı geçmezse bir uzmana başvurmak gerekir. Ancak hareket kısıtlılığı, ciddi derecede şişlik, aksama, basamama, şekil bozukluğu, parmaklarda morluk gibi bulgular varsa hemen bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerekir” diye konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Covid-19 ani görme kayıplarına neden olabiliyor - Haberler
SAĞLIKLiteratüre girdi! Covid-19 görme kaybına yol açabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Gündüz'den "rehavete kapılmayın" uyarısı
SAĞLIK"Rehavete kapılmayın" uyarısı!
KORKUTAN TARİF! Covid-19 denizde boğuluyormuş hissi yaratıyor! - Haberler
SAĞLIKKorkutan tarif! "Denizde boğuluyormuş hissi"
Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinde yerinde karar için hangi veriye bakılıyor?
SAĞLIKAçılmak için bakılan veri
Mutasyonlu koronavirüs hastalarına özel takip
SAĞLIKMutasyonlu koronavirüs hastalarına özel takip
'Ölümün çizgisinden döndüm' - Haberler
SAĞLIK'Ölümün çizgisinden döndüm'
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 vakalarının 5 haftadır düşüş eğiliminde olduğunu belirtti
SAĞLIKDSÖ'den iyi haber!
İl bazlı Covid-19 vakası verileri, bölgesel tedbir kararlarında belirleyici olacak
SAĞLIK"İl bazlı Covid-19 vakası verileriyle bölgesel ...
ASLA KORUMUYOR! Uzmanından maske uyarısı! Nemlenen ve ıslanan maskeler... - Son dakika Haberleri
SAĞLIKBu uyarıya dikkat! O maskeler asla korumuyor
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl? Gün gün koronavirüs
SAĞLIKCorona virüs belirtileri nelerdir?