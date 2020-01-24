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Karlı yolda trafik kazası: 6 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde karlı yolda kayan iki araç şarampole yuvarlandı kaza da 2'si çocuk 6 kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası soğuk havada donmaktan kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı

bursa trafik kazası
İHA

Kaza saat 23.00 da Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Candarlı köyünde meydana geldi. Karla kaplı yolda İznik'e gelmekte olan iki araç aynı noktada kaza yaptı.

13 EB 891 plakalı otomobilin sürücüsü Emre Ünsel ile plakası alınamayan başka bir otomobil sürücüsü K.Ç, kar nedeniyle 15'er dakika arayla aynı mevkide direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtular. İHA'nın haberine göre; kazayı tesadüf eseri başka bir aracın sürücüsü fark edip 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Jandarmanın da olay yerine gittiği kaza da Şarampole uçan araçlarda bulunan 2'si çocuk, 6 kişi donmaktan son anda kurtarılarak İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. 

 

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