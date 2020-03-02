Karlı yolları aşıp köylerdeki çocukların gönüllerine dokunuyorlar

AA

Muş Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Demirçim: "Muş'ta uzun süren kış mevsimde çocuklarımıza dokunmak, gönüllerini ısıtmak, devletin sıcak elini göstermek için gençlik merkezimizi onların ayağına götürüyoruz" Muş'ta gençlik merkezi liderleri ile gönüllü gençler, dondurucu soğukta karlı yolları aşarak gittikleri köylerde düzenledikleri etkinliklerle çocukların gönlüne dokunuyor.

"Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında, olumsuz hava koşullarına rağmen kilometrelerce yol katederek köylere ulaşan gönüllüler, çocuklarla halat çekme, kartopu, mendil kapmaca, futbol, matrak gibi oyunlar oynayarak onların güzel zaman geçirmelerini sağlıyor.

Hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi ile bir yılda 100 köy okulunda yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşan gönüllüler, düzenledikleri etkinliklerle çocukların gönlünde taht kurdu.

Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü köyüne giden gönüllüler, burada hediyeler dağıttıkları çocukların yüzünü boyadı, kar üzerinde futbol, halat çekme ve mendil kapmaca oynadı.

Muş Gençlik Merkezi Müdürü Kasım Demirçim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle gençlerin kişisel ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Haftanın en az iki günü "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında köylere gittiklerini ifade eden Demirçim, şöyle konuştu: "Köylerdeki kardeşlerimizin gönüllerine dokunmak, bir araya gelmek için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Onları, okullarında ziyaret edip faaliyetler yapıyoruz. Hediyeler götürüyor, oyunlarla eğlendiriyoruz. Gençlik Merkezimizi tanıtıcı faaliyetler düzenliyoruz. Dondurucu soğuğa rağmen gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle bu faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Muş'ta uzun süren kış mevsimde çocuklarımıza dokunmak, gönüllerini ısıtmak, devletin sıcak elini göstermek için gençlik merkezimizi onların ayağına götürüyoruz."

Gençlik lideri Erol Çalışçı da köylerdeki kardeşlerini mutlu etmek, sevindirmek ve yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi. Kırsaldaki çocukların, gençlik merkezine gelemedikleri için birçok imkandan mahrum kaldığını vurgulayan Çalışçı, "Gönül erleri olarak onlara ulaşıp gönüllerinde yer edinmeye çalışıyoruz. Muş, kış şartlarının çetin geçtiği bir ilimiz. Soğuk havaya aldırış etmeden gönüllü gençlerimizle köy köy gezip çocuklara ulaşıyoruz. Onları sevindiriyoruz ve çeşitli oyunlar oynuyoruz. Okulların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bir nebze olsun yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Gönüllü gençlerden Ayşenur Bekan da çocuklarla güzel zaman geçirdiklerini belirterek "Burada çocukların yüzlerini boyadık, oyunlar oynadık. İyiliğin engeli yoktur, sınır tanımaz. Kar kış demeden nereye olursa olsun gidip iyilik yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Öğretmen Tuğba Altın ise öğrencilerinin Gençlik Merkezi gönüllüleri sayesinde unutamayacakları bir gün yaşadığını söyledi. Gönüllülerin zor şartlara rağmen köye geldiğini anlatan Altın, "Hepsine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı mutlu ettiler." diye konuştu.