Harekât ne demek? Harekât nasıl yazılır?

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara´da FETÖ/PDY üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından resim sergisini gezdiği sırada tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davaya devam edildi. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Mahkeme, daha önce savunma yapan sanıklara, dosyaya giren evrak ve tanık ifadeleri yönünden ek savunma yapmaları için söz verdi.

Suikastın düzenlendiği serginin koordinatörlerinden olan sanık Mustafa Timur Özkan, serginin Rus kökenli 2 koordinatörünün dosyada tanık, kendisinin ise sanık olduğunu belirterek, suçsuz olduğunu iddia etti.

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'deki 'abisi' olduğu belirtilen Şahin Söğüt de basında hakkında yalan haberler yapıldığını ileri sürdü. Mahkeme başkanı, Söğüt'e, yakalandığı esnada kırmaya çalıştığı cep telefonuna ait bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını bildirerek, bununla ilgili savunma yapmasını söyledi. Bilirkişi raporunda, Söğüt'ün incelenen telefonunda, FETÖ'nün ByLock'tan sonra kullanmaya başladığı 'Falcon' adlı kriptolu haberleşme programının kayıtlı olduğu, ABD'ye ait sahte telefon numarası, IP gizlemek için kullanılan VPN ve telefon hafızasını sıfırlama için kullanılan bir program bulunduğu belirtildi. Şahin Söğüt ise raporda, geçen programı kullanmadığını öne sürdü.

TUTUKLU 7 SANIK KALDI

Diğer sanıkların savunmalarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın eski ev arkadaşı Sercan Başar ile suikastın düzenlendiği serginin koordinatörlerinden Mustafa Timur Özkan ve Kağan Bülbül'ü, ev hapsi getirerek, tahliye etti. 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.