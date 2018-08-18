Karlskrona AIF - Angelholms FF düellosu

İsveç 1.Lig Güney heyecanı devam ediyor. Karlskrona AIF, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Angelholms FF takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Karlskrona AIF 19 puanla 9. sırada, Angelholms FF 19 puanla 10. sırada bulunuyor. Karlskrona AIF, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Angelholms FF, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 555. İddaa'da Karlskrona AIF kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Angelholms FF kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Karlskrona AIF son haftadaki Landskrona müsabasında 2-0 yenildi.

Angelholms FF, Rosengard karşılaşmaında 1-5 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karlskrona AIF, 14 gol attı ve 13 gol yedi.

Angelholms FF ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Angelholms FF, 7 gol atarken 26 gol yedi.

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