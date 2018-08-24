Karlslunds IF - BK Forward maçı istatistikleri

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Karlslunds IF ile BK Forward, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Karlslunds IF 19 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken BK Forward 26 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Karlslunds IF, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. BK Forward, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 368 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Karlslunds IF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, BK Forward sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Karlslunds IF son haftadaki Håbo müsabasında 2-4 kazandı.

BK Forward ise Sundbyberg maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Karlslunds IF, 11 gol attı ve 14 gol yedi.

BK Forward ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. BK Forward, 13 gol atarken 13 gol yedi.

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