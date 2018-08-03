Karlsruher - FSV Zwickau karşılaşma önü

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Karlsruher, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü FSV Zwickau takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 15:00. 1 puanlı Karlsruher 10. sırada bulunuyor, FSV Zwickau 3 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Karlsruher, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. FSV Zwickau son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 254 kodlu maçı oynayanlar; Karlsruher galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, FSV Zwickau galibiyet oranı 5.00. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Karlsruher son haftadaki FSV Zwickau müsabasında 1-0 kazandı.

FSV Zwickau ise Karlsruher maçında 1-0 yenildi.

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