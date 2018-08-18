Karlsruher - Hannover 96 karşılaşma önü

Almanya DFB Kupası 1.Tur maçında Karlsruher ile Hannover 96, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:30. Karlsruher, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Hannover 96, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 536. İddaa'da Karlsruher kazanır 3.10, berabere biter 3.10, Hannover 96 kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Karlsruher son haftadaki Eintracht Braunschweig müsabasında 2-1 yenildi.

Hannover 96 ise Sandhausen maçında 1-1 berabere kaldı.

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