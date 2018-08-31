Karlsruher - Sportfreunde Lotte maçı heyecanı

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Karlsruher, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Sportfreunde Lotte takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:00. 7 puanlı Karlsruher 10. sırada bulunuyor, Sportfreunde Lotte 1 puana sahip ve 20. sırada. Ev sahibi Karlsruher, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Sportfreunde Lotte, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 337 kodlu maçı oynayanlar; Karlsruher galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.60, Sportfreunde Lotte galibiyet oranı 5.50. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Karlsruher son haftadaki FSV Zwickau müsabasında 1-0 kazandı.

Sportfreunde Lotte ise Meppen maçında 2-2 berabere kaldı.

Karlsruher, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Sportfreunde Lotte ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sportfreunde Lotte, 1 gol atarken 6 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ