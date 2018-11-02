Karlsruher - Würzburger Kickers maç önü

Karlsruher ve Würzburger Kickers, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. 20 puanlı Karlsruher 9. sırada bulunuyor, Würzburger Kickers 18 puana sahip ve 10. sırada. Karlsruher son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ile oynadı. Würzburger Kickers, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 275 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Karlsruher kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Würzburger Kickers sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Karlsruher son hafta oynanan FSV Zwickau maçında 1-0 kazandı.

Würzburger Kickers, Chemnitzer karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karlsruher, 9 gol attı ve 10 gol yedi.

Würzburger Kickers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Würzburger Kickers, 9 gol atarken 7 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ