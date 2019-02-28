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MİDE KANSERİ RİSKİNİ BÖYLE AZALTIN

Yapılan çalışmalara göre mide kanserini önleyici olarak tek bir besinin kesin olarak bağdaştırılamadığını söyleyen Tuba Örnek, “Çalışmalar şunu gösteriyor ki; mide kanseri veya diğer kanserlerden korunmak sağlıklı ve dengeli beslenmekten geçiyor.