Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin (probiyotik) yaşaması ve çoğalması için gereken lifi, besinler en fazla tam tahıllar, kuru baklagiller, pırasa, karnabahar, sarımsak, soğan, yeşil yapraklı sebzeler, muz, avokado gibi meyveler, turşu, boza, şıra, sirke ve tarhana gibi fermente ürünler ve kefir, yoğurt gibi fermente süt ürünleridir.
Özellikle karnabahar yemeği ‘mide dostu’ bir yemek olarak örnek verilebilir. Karnabahar mide asitlerini dengeler” dedi.
PATATES SUYU MİDEYE İYİ GELİYOR
Mideye iyi gelen besinlerin bazen kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini söyleyen Örnek, “Patates suyunun mideye yararı ile ilgili yapılan çalışmalar olumlu, fakat herkes için iyi gelir demek için yeterli değildir.
Ancak mide-bağırsak hastalıklarını önlemek için bitki çayları en doğal etkiye sahip. Rezene çayı, papatya çayı, meyan kökü ve tıbbi nane çayı en önemlileri. Nane çayı reflüsü olanlar için uygun değil” şeklinde konuştu.
AŞIRI SICAK, KAFEİNLİ VE AŞIRI BAHARATLI YİYECEKLER ZARARLI
Sağlıklı beslenme alışkanlığının çocuklukta, hatta bebeklikte, ailede başladığını vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Katkı maddeli hazır yiyecekler, aşırı baharatlı-soslu-kremalı yiyecekler, kızartmalar, aşırı soğuk-aşırı sıcak yiyecekler, asit oranı yüksek içecekler, aşırı şekerli yiyecekler, aşırı kafeinli içecekler mide ve bağırsak sağlığına zarar veren yiyeceklerdir” şeklinde konuştu.
MİDE KANSERİ RİSKİNİ BÖYLE AZALTIN
Yapılan çalışmalara göre mide kanserini önleyici olarak tek bir besinin kesin olarak bağdaştırılamadığını söyleyen Tuba Örnek, “Çalışmalar şunu gösteriyor ki; mide kanseri veya diğer kanserlerden korunmak sağlıklı ve dengeli beslenmekten geçiyor.
Sadece sindirim sistemini olumsuz etkileyen yiyeceklerden uzak durduğumuz zaman bile kanser riskini en aza indirgemiş oluyoruz” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.