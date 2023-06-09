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Karneler basıldı mı, ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte cevabı

Karneler ne zaman verilecek? Haziran ayının gelmesiyle birlikte yaz tatili hazırlığı yapan öğrenci ve veliler merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, karneler ne zaman basılacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

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  • Karneler basıldı mı, ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte cevabı

    Kareneler yarın itibariyle veriliyor. 15 tatili yani yarıyıl tatili karnelerin verilmesiyel birlikte başlayacak. Peki, karneler ne zaman saat kaçta verilecek? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte karnelerin verileceği tarih....
  • Karneler basıldı mı, ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte cevabı

    KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

    2022-2023 yılı ilk dönemi 20 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

     
  • Karneler basıldı mı, ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte cevabı

    Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler. 
  • Karneler basıldı mı, ne zaman verilecek? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte cevabı

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

    12 Eylül 2022'de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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