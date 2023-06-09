Okullarda ikinci dönem, 6 Şubat'ta sömestr tatilinin bitmesiyle başladı. İkinci dönemin de sona ermesiyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sona erecek. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi son ders zilinin çalmasıyla üç aylık yaz tatiline girecek. Peki, karneler basıldı mı, ne zaman verilecek? İşte, konuya dair ayrıntılar...