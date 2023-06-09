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Karneler ne zaman verilecek? 2023 MEB takvimi ile okullarda karne günü tarihi

İkinci dönemin son günlerine girilmişken karne günü tarihi araştırması sıklaştı. Öğrenciler ve veliler "Karneler ne zaman verilecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. MEB takvimi ile ilkokul, ortaokul ve liselerde karnelerin ne zaman dağıtılacağı belli oldu. İşte, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 2. dönem okullarda karnelerin alınacağı tarih...

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  • Karneler ne zaman verilecek? 2023 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise karne günü ne zaman?

    Okullarda ikinci dönem, 6 Şubat'ta sömestr tatilinin bitmesiyle başladı. İkinci dönemin de sona ermesiyle 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sona erecek. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi son ders zilinin çalmasıyla üç aylık yaz tatiline girecek. Peki, karneler basıldı mı, ne zaman verilecek? İşte, konuya dair ayrıntılar... 
  • Karneler ne zaman verilecek? 2023 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise karne günü ne zaman?

    KARNELER NE ZAMAN BASILIR?

    Karne basım süreci, son hafta sistemin kapatılmasıyla başlıyor. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de çoğunlukla o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.
  • Karneler ne zaman verilecek? 2023 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise karne günü ne zaman?

    KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

    2022-2023 yılı ikinci dönemi 16 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.
  • Karneler ne zaman verilecek? 2023 2. dönem ilkokul, ortaokul, lise karne günü ne zaman?

    KARNELER SAAT KAÇTA DAĞITILACAK?

    Karneler genellikle sabah 09:00 ile 10:30 saatleri arasında dağıtılırken, öğlenci öğrenciler ise karnelerini 11:00 ile 12:00 saatleri arasında alabilecekler. 

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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