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        Haberler Gündem Güncel Karnında 51 kapsül uyuşturucu bulundu | Son dakika haberleri

        Karnında 51 kapsül uyuşturucu bulundu

        Samsun'da midesi ve bağırsaklarında 51 kapsül uyuşturucu olduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 00:38 Güncelleme: 17.12.2024 - 00:38
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        Karnında 51 kapsül uyuşturucu bulundu
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        İHA'nın haberine göre; Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu R.B. (21) gözaltına alındı.

        R.B.'nin hastanede çekilen röntgen filminde mide ve bağırsaklarında 51 kapsül içinde toplam 309 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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