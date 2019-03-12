Ressam Karolin Fişekçi'nin imgeleminde kaktüsler falliktir, bu bağlamda iktidarı sembolize ederler. Diğer yandan varlıklarını edilgenliklerine borçlulardır. Kaktüslerin varoluşlarındaki sertlik ve yumuşaklık karşıtlığı - hassas bedenin sert diken örgüsüyle korunması - Fişekçi açısından toplumsal politikteki karşıtlığı çağrıştırır. Politik anlayış etki / tepki üzerine inşa olur ve toplumsal zemindeki meşrutiyeti bu biçimde sağlar. Metaforik olarak kaktüsler, statüko refleksinin bireyde yarattığı benzer bir koşullanmaya tekabül ederler.

Bünyelerinde bolca toprak ve su elementi barındıran kaktüsler, Fişekçi'nin resimlerinde cinsel iktidarın sorgulanması açısından da birer veriye dönüşmektedir. Fişekçi'nin tanımıyla; "bir erkeği aslında kadınlar erkek yapar", erotik güç ve iktidar savaşı, eril / dişil ögelerin zaman zaman birbirlerinden rol çaldıkları ve karşılıklı olarak birbirlerini koşulladıkları bir pozisyon kaydırma girişimidir. Konumlandırma, ikilik, boşluk gibi resimsel ögeler gibi rol değişimlerinin belirleyicisidir. İktidar dikeni hem taşıyana hem yaklaşana batabilir. Dikenli telleri çağrıştıran gümüş rengi keskin kontrastların üzerine oturduğu yumuşak pentür, eril ve dişil ögelerin birbirini tamamlaması olarak da okunmaya açık bir matematiksel denklem üzerine kuruludur.

Karolin Fişekçi, uzun bir aradan sonra Space Cactus iş birliğiyle açtığı kişisel sergisi 'İktidar Dikeni', 25 Nisan'a kadar görülebilecek.



