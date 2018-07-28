Karpaty Lviv - Chernomorets Odessa maçı rakamları

Karpaty Lviv ve Chernomorets Odessa, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Ukrayna Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Karpaty Lviv son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Chernomorets Odessa, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 487 kodlu maçı oynayanlar; Karpaty Lviv galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 2.90, Chernomorets Odessa galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Karpaty Lviv son haftadaki Stal Dniprodzerzhynsk müsabasında 3-0 kazandı.

Chernomorets Odessa ise Zirka maçında 1-0 kazandı.

Karpaty Lviv, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Karpaty Lviv, kendi sahasında 0 gol attı, 2 gol yedi.

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