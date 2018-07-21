Karpaty Lviv - Oleksandria rakamlar

Ukrayna Premier Lig maçında Karpaty Lviv ile Oleksandria, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Karpaty Lviv son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Oleksandria, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 392 kodlu maçı oynayanlar; Karpaty Lviv galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 2.90, Oleksandria galibiyet oranı 2.80.

Karpaty Lviv son hafta oynanan Stal Dniprodzerzhynsk maçında 3-0 kazandı.

Oleksandria ise Olimpik Donetsk karşılaşmasında 2-0 kazandı.

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