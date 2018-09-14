Karpaty Lviv - Vorskla-Naftohaz Poltava maçı heyecanı

Ukrayna Premier Lig heyecanı devam ediyor. Karpaty Lviv, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Vorskla-Naftohaz Poltava takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 8 puanlı Karpaty Lviv 8. sırada bulunuyor, Vorskla-Naftohaz Poltava 9 puana sahip ve 7. sırada. Karpaty Lviv, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Vorskla-Naftohaz Poltava son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 446 kodlu maçı oynayanlar; Karpaty Lviv galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Vorskla-Naftohaz Poltava galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Karpaty Lviv son hafta oynanan Illichivets Mariupol maçında 0-1 yenildi.

Vorskla-Naftohaz Poltava ise Stal Dniprodzerzhynsk karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Karpaty Lviv, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 7 gol yedi.

Vorskla-Naftohaz Poltava, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Vorskla-Naftohaz Poltava 1 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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