Karpaty Lviv - Zorya Lugansk maçı öncesi rakamlar

Ukrayna Premier Lig maçında Karpaty Lviv ile Zorya Lugansk, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Karpaty Lviv 4 puanla 8. sırada, Zorya Lugansk 4 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Karpaty Lviv, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Zorya Lugansk, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 662. İddaa'da Karpaty Lviv kazanır 2.60, berabere biter 2.60, Zorya Lugansk kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Karpaty Lviv son hafta oynanan Shakhtar Donetsk maçında 0-3 yenildi.

Zorya Lugansk ise Dynamo Kyiv karşılaşmasında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karpaty Lviv, 3 gol attı ve 4 gol yedi.

Zorya Lugansk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zorya Lugansk, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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