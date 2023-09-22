Kars 36 Spor Türkiye Kupası'nda hükmen mağlup ilan edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası ön eleme turunda oynanan Dersimspor-Kars 36 Spor mücadelesinde konuk ekibi 3-0 hükmen mağlup ilan etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası ön eleme turunda oynanan Dersimspor-Kars 36 Spor mücadelesinde konuk ekibi 3-0 hükmen mağlup ilan etti.
TFF'den yapılan açıklamada kurul, alınan kararın Kars 36 Spor'un oyuncu uygunluğuna aykırı eylemi nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Kars 36 Spor; Dersimspor müsabakasının ardından rakibinin itirazı sonrasında "Amatör takımlarda futbolcu yaş uygunluğu uyarınca" PFDK'ye sevk edilmişti.
İki takım arasında 17 Eylül tarihinde Tunceli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresi 2-2 eşitlikle sonu ermiş ve Kars 36 Spor uzatmalarda bulduğu 2 golle rakibini 4-2 mağlup etmişti.