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        Haberler Gündem Çevre Kars'a Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı | Son dakika haberleri

        Kars'ta Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı açıldı

        Kars'ta tarım ve hayvancılığın daha bilimsel ve verimli bir şekilde yapılmasına katkı sağlayacak olan Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı açıldı. Modern teknolojiyle donatılan laboratuvar, bölgedeki çiftçilere daha verimli üretim yöntemleri sunmayı hedefliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 15:23 Güncelleme: 31.12.2024 - 15:23
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        Kars'a Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı
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        Kars'ta, "Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı" törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, Kars Valisi Ziya Polat, Milletvekili Adem Çalkın, Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın katıldı.

        Laboratuvar ile toprağın mevcut besin durumu analiz edilerek gübre ihtiyacı belirlenecek, ürün ve iklim şartlarına göre doğru gübreleme programları hazırlanacak, ekonomik ve sürdürülebilir tarım teşvik edilecek, toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirlenmesi önlenecek, organik ve çiftlik gübrelerinin kullanımı teşvik edilerek ekolojik dengenin korunması sağlanmış olacak.

        Laboratuvarda yapılan toprak analizleri, çiftçilere en uygun gübreleme ve ürün planlaması konusunda rehberlik ederken, sulama suyunun kimyasal özellikleri de tespit edilecek. Böylelikle hem doğal kaynaklar korunacak hem de bölgedeki tarımsal üretim kalitesinin artırılması sağlanacak.

        Açılışta konuşan Vali Ziya Polat, "Bu laboratuvar, Kars’taki tarımın daha bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde yapılmasına öncülük edecek. Çiftçilerimiz artık bilimsel verilerle desteklenerek daha yüksek verim elde edebilecek" dedi.

        Açılış sonrası yapılan teknik incelemelerle, laboratuvarın ilk örnek analiz çalışmalarına da başlandı.

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