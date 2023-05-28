Kars Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Kars Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Kars başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Kars Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Kars seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Kars Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Kars Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 73.60 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:15 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.7 oldu. Kars Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 75.734 oyla yüzde 56.06 - Recep Tayyip Erdoğan: 59.371 oyla yüzde 43.94 aldı. Kars 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 75.734 oyla yüzde 56.06

Recep Tayyip Erdoğan: 59.371 oyla yüzde 43.94

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 78.105 oyla yüzde 54.57 - Recep Tayyip Erdoğan: 56.366 oyla yüzde 39.39 oy oranı elde etmişti.

