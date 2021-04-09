Kars Emniyet Müdürlüğü bir polis ile annesinin hikayesini konu alan video klip hazırladı

AA

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla hazırlanan video klibin çekimleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Foto Film Büro Amirliği görevlilerince yapıldı.Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde polislerce çekilen klipte, bir polis memuru ile annesinin hikayesi ele alınıyor."Emanetin 176 yıldır emin ellerde" sloganıyla hazırlanan klipte, bir anne polis olan çocuğunu "oğlum vatan sana emanet" diyerek göreve gönderiyor.Annenin hüzün ve mutluluğu bir arada yaşadığı anların ele alındığı video klip, sosyal medyada ilgi gördü.