Minibüs devrildi! Can kaybı ve yaralılar var!
Erzincan'da, minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Erzincan'da, Hüseyin U. yönetimindeki minibüs, Erzincan-Refahiye kara yolunun Yurtbaşı mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
AA'da yer alan habere göre kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Behçet Atay'ın (57) hayatını kaybettiğini belirledi.
6 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan sürücü ile E.A. (44), E.U. (29), Z.A. (52), A.U. (16) ve İ.U. (16) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.