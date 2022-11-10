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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın mimar, restoratör ve mühendislerden Ata'ya saygı duruşu

DHA

Kadın mimar, restoratör ve mühendislerden Ata'ya saygı duruşu


Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)KARS'ta, '1 milyon turist' hedefli projede yer alan kadın restoratör, mimar ve mühendisler, mesaileri sırasında saatler 09.05'i gösterdiğinde iskele başında saygı duruşuna geçip, 84´üncü ölüm yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca uygulanan 'Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı' kapsamındaki Tarihi Kimliğiyle Kars Kent Projesi kapsamında gerçekleştirilen cephe iyileştirme ve sağlamlaştırma çalışmaları sürüyor. Sabah mesaiye başlayan aralarında restoratör, mühendis ve mimarın bulunduğu 50´si kadın 180 işçi, saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenle iskele başında saygı duruşunda bulundu. İşçiler, siren sonrası mesailerine kaldıkları yerden devam etti.   Atamıza saygıyı bulundukları inşaat alanında gösterdiklerini söyleyen saha mimarı Şebnem Sadıkoğlu, "Tarihi Kimliğiyle Kars Kent Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz cephe iyileştirme ve sağlamlaştırma çalışmalarımız kış sezonu nedeniyle bu sezonun sonuna geldik. Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te siren sesiyle tüm saha saygı duruşunda bulunarak Atamıza saygımızı gösterdik" diye konuştu.
Geçen yıl ağustos ayında başlatılan çalışmaların 2023 sonunda tamamlaması planlanan proje sayesinde Kars´a, 1 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Merkez Haydar Aliyev Caddesi´ndeki 7´si kamu binası olmak üzere 22 tescilli ve 10 tescilsiz bina için projenin inşaat bileşeni kapsamında cephe iyileştirmesi yapılıyor. Ayrıca caddenin kaldırım yenilemesi, aydınlatma işleri, çevre düzenleme işleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılarak, caddede 680 metrelik turistik güzergah oluşturulacak. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-11-10 11:01:47

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