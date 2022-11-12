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Park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobilinde sıkıştı; kaza anı kamerada

DHA

Park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobilinde sıkıştı; kaza anı kamerada


Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)KARS´ta otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Ö., (64)). park halindeki araçlara çarparak devrildi. Aracında sıkışan M.Ö'yü çevredekiler kurtardı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.07'de Ortakapı Mahallesi Şehit Yusufbey Caddesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, M.Ö. idaresindeki 36 AAC 579 plakalı otomobil kara yolunda ilerlerken bir anda sola dönüp, kaldırım kenarındaki araçlara çarparak yana devrilmesi yer alıyor. Otomobilde sıkışan M. Ö, yardımına koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-11-12 14:55:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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