Park halindeki araçlara çarparak devrilen otomobilinde sıkıştı; kaza anı kamerada

Volkan KARABAĞ / KARS, (DHA)KARS´ta otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden M.Ö., (64)). park halindeki araçlara çarparak devrildi. Aracında sıkışan M.Ö'yü çevredekiler kurtardı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.07'de Ortakapı Mahallesi Şehit Yusufbey Caddesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, M.Ö. idaresindeki 36 AAC 579 plakalı otomobil kara yolunda ilerlerken bir anda sola dönüp, kaldırım kenarındaki araçlara çarparak yana devrilmesi yer alıyor. Otomobilde sıkışan M. Ö, yardımına koşan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-11-12 14:55:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.