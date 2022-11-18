Operasyonda silahları eğitimli köpekler 'Çapkın' ve 'Taş' buldu

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS´ın Arpaçay ilçesinde 5 ev ve eklentilerinde eğitimli köpekler `Çapkın´ ve `Taş´ ile yapılan aramalarda ruhsatsız 7 tabanca, 1 av tüfeği ve çok sayıda mermi ele geçirildi.
Arpaçay ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden tespit edilen 5 kişinin ev ve eklentilerine operasyon düzenledi. Eğitimli köpekler `Çapkın´ ve `Taş´ ile yapılan aramalarda gizli bölümlere saklanmış 7 tabanca, 1 av tüfeği, silahlara ait 10 şarjör ve 205 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 kişi, Arpaçay İl Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Ele geçirilen silahlar ise kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi´ne gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-11-18 17:15:37
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