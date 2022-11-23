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Kamera görüntüsü ve çaldıkları eşyalarla yakalandılar, `Onlar biz değiliz´ dediler

DHA

Kamera görüntüsü ve çaldıkları eşyalarla yakalandılar, `Onlar biz değiliz´ dediler


Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS'ta, 7 katlı binanın deposundan televizyon ve inşaat malzemeleri çalan hırsızlık şüphelileri Abdülkerim Gülelcin (35) ile Funda Sapan (43), İstanbul´a gitmek isterken otobüs terminalinde yakalandı. Görüntüleri kameraya yansımasına ve çaldıkları eşyalarla yakalanmalarına rağmen "Onlar biz değiliz" diyen şüpheliler, tutuklandı.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Arif Taşçı Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın altındaki depoda meydana geldi. Saat 22.30 sıralarında geldikleri taksiden, ellerinde valizle inen 1'i kadın 2 kişi, deponun kilidini kırıp içeri girdi. Şüpheliler, depodaki, piyasa değeri yaklaşık 30 bin liralık 2 matkap, 1 kaynak makinesi, 1 çanta kaynak makinesi, 1 gönye makinesi, 4 küçük spiral, 1 şarjlı zımba tabancası, 1 dekupaj, 1 zımpara makinesi, ahşap kesmede kullanılan 1 planya, 1 elektrikli kılıç testere ve 1 darbeli matkabı valize koydu. Binadan çıkarken valizi erkek, 82 ekran televizyonu da kadının taşıdığı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler, çalınan malzemelerinin yerine ise 5 çift terlik bıraktı.
HIRSIZLIĞI BİNA SAHİBİ FARK ETTİ
Sabah, hırsızlık olayını fark eden binanın sahibi Ahmet İlkar'ın şikayetiyle polis, olay yerinde inceleme yapıp, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Selim ilçesinde İstanbul'a giden otobüse bineceğini tespit etti. Ekipler, otobüsün kalkmasına dakikalar kala hırsızlık şüphelisi Abdülkerim Gülelcin ve Funda Sapan'ı çaldıkları malzemelerle yakaladı.
36 suç kaydı tespit edilen Abdülkerim Gülelcin ile 14 suç kaydı olan Funda Sapan, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bugüne kadar çaldıkları eşyaları satıp yemek ve konaklama ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyleyen Gülelcin, ancak pişman oldukları için hırsızlık olaylarını bıraktıklarını söyledi. Gülelcin, bu olayı kendilerinin gerçekleştirmediğini öne sürdü. Otobüsün bagajında bulunan çalıntı malzemelerin de kendilerine ait olmadığını iddia eden Gülelcin, güvenlik kamerasına yansıyan kişiler için de "Onlar biz değiliz" dedi. Mahkemeye çıkarılan Gülelcin ve Sapan tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-11-23 11:52:33

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