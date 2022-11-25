Cinayetten hüküm giyen firariyi JASAT yakaladı

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)KARS´ta kasten öldürme suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. (29), JASAT ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi´nin (JASAT) yaptığı çalışmayla hakkında `kasten öldürme´ suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş.´nin Kağızman ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlenen operasyonla E.Ş.´yi yakalayıp gözaltına aldı. E.Ş., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kars / Merkez Volkan KARABAĞ
2022-11-25 12:40:22
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